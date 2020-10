A Pontremoli montano lampade che uccidono il Covid sugli scuolabus

Lunigiana - Lampade intelligenti UVC a raggi ultravioletti. È questa la tecnologia scelta dal Comune di Pontremoli e fatta installare su tutti gli scuolabus, per uccidere Covid 19 in pochi minuti. Un’opzione che per l'amministrazione pontremolese potrebbe servire da esempio per il territorio visto che ad oggi Pontremoli risulta l’unico Comune della Lunigiana ad avere adottato questa soluzione per garantire una sanificazione il più capillare ed efficace possibile contro il virus. " Gli interventi messi in campo agiscono sue due livelli: il primo su una sanificazione quotidiana effettuata su ogni singolo mezzo grazie all’installazione delle lampade germicida, che ha portato ad un impegno di spesa di oltre 9mila 300 euro; il secondo, che punta su una sanificazione più approfondita con cadenza quindicinale comprendente lavaggio e sanificazione a vapore, che comporta una spesa di circa 700 euro ogni quindici giorni", fa sapere l'ente in una nota.



Il Comune nell’ottica del contenimento del numero di contagi, sta già pensando all’acquisto di ulteriori macchinari idonei alla sterilizzazione degli edifici scolastici e comunali. "L’amministrazione vigila e monitora con grande attenzione l’andamento e i dati dell’emergenza sanitaria con un occhio attento sulle potenziali innovazioni che il mercato sta offrendo – ha commentato il sindaco Lucia Baracchini -. Sicuramente l’acquisto di queste lampade rappresenta un importante salto avanti nella reale possibilità di intervento concreto di garantire sicurezza e salute. Ci siamo impegnati per garantire che tutti i nostri bambini possano esercitare i loro diritti in maniera completa e armonica, con sanificazione, pulizia, servizi e grande attenzione all’applicazione costante di tutte le misure che sono diventate lo stile di vita prioritario per ciascuno di noi, senza però dimenticare che le dimensioni sociali, relazionali, inclusive e delle autonomie sono imprescindibili nel percorso di formazione della Persona. Grande cura nell’applicazione corretta delle norme e grande ausilio dato dall’utilizzo delle tecnologie più innovative quali le lampade acquistate per una mobilità scolastica all’insegna della tutela della salute di ciascuno dunque".