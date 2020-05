A Pontremoli e Aulla ripartono i mercati con guanti e mascherine

Lunigiana - Dopo due mesi di stop è pronto a ripartire, dalla mattinata di sabato 23 maggio e nelle tradizionali giornate del mercoledì e del sabato, il mercato comunale, "in una veste – commenta l'amministrazione – fresca e rinnovata per quel che riguarda le postazioni. Il tutto ovviamente avverrà nel pieno rispetto delle limitazioni dettate dalla normativa attuale mirata a contenere la diffusione del virus Covid-19".



Il nuovo modello organizzativo prevede una suddivisione per genere degli articoli in vendita: piazza Duomo sarà dedicata esclusivamente al mercato agricolo, mentre in piazza della Repubblica saranno dislocati i banchi alimentari, di fiori e piante e di macchine agricole. Piazza Italia infine, sarà riservata all’abbigliamento, alle calzature e ai prodotti per la casa.

L’amministrazione Comunale ci tiene a sottolineare come rimangano vietati gli assembramenti e chiede quindi alla popolazione di rispettare spazi e distanze per permettere il regolare svolgimento delle iniziative.



Via anche ad Aulla

"L'amministrazione di Aulla – è l'annuncio del Comune – con il preziosissimo aiuto degli uffici comunali, delle associazioni di categoria e degli ambulanti, è subito pronta, in linea con i tempi della riapertura dettati dal nuovo decreto, a ritornare alla normalità, seppur nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Per ripartire, infatti, sarà necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, che si dovranno attenere in modo scrupoloso alle norme. Per accedere al mercato sarà obbligatorio indossare la mascherina, ed è fatto divieto assoluto di toccare la merce sui banchi a chi non indossa i guanti. Il ritorno al "sabato mattina di sempre", così tanto atteso da tutti, specialmente dai commercianti, deve essere, però, responsabile. Torniamo a comprare ad Aulla, facciamolo responsabilmente!".