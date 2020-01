A Licciana don Stefano saluta i parrocchiani con la benedizione dell'organo restaurato

Lunigiana - Tre appuntamenti attendono la parrocchia dei Santi Giacomo e Cristoforo di Licciana, tra sabato 18 e domenica 19 gennaio. E tutti inseriti nella cornice dell’imminente trasferimento del parroco don Stefano Lagomarsini che dal 2 febbraio inizierà il proprio ministero sacerdotale a Massa, nella parrocchia del Mirteto, al posto di don Giuseppe Marino, il quale ha dovuto rinunciare per motivi di salute.

Il primo dei tre momenti è sabato alle ore 16 nell’oratorio di san Rocco, presso il Camposanto: da qui inizierà la processione per accompagnare le spoglie mortali di don Savino Giuseppini che saranno riposte nella chiesa parrocchiale. Don Giuseppini, già parroco di Caniparola, è stato per molti anni alla guida della comunità di Licciana. Si è spento nel 1997.

"Con questo gesto – ha spiegato don Stefano – vogliamo rendere omaggio ad una figura rilevante per la storia di Licciana. La sua memoria sarà lasciata ai posteri, insieme alle sue ossa che, dopo aver riposato per oltre 20 anni nel cimitero di Antona, verranno inumate nella chiesa parrocchiale".

Nello stesso giorno alle ore 17 viene celebrata una messa e viene benedetto l’organo a canne che servirà ad accompagnare le liturgie della chiesa e di cui si sono conclusi da poche settimane i lavori di restauro. Costruito dalla ditta organara "Rizzardini e figli" di Belluno, lo strumento versava in pessime condizioni e così, grazie ai non pochi sacrifici della parrocchia che hanno permesso il finanziamento degli interventi operati dagli organari Maffucci e Barsanti, potrà di nuovo far sentire la sua voce. Alla messa, presieduta dal parroco uscente don Stefano, canterà la Cappella Musicale della Cattedrale di Massa. Alle ore 21 è invece previsto "il concerto di inaugurazione" con l’organista Ferruccio Bartoletti che presenta un ricco programma di musiche barocche e dell’epoca romantica. Infine, domenica 19 gennaio alla messa festiva delle 11 sarà animata dal "corale Res Musica" diretta ed accompagnata dalla maestra Barbara Germi.

Con questi momenti così intensi di vita parrocchiale, don Stefano ha voluto prendere congedo dalla comunità di Licciana in cui è arrivato ben 14 anni fa, alla fine del 2005, dapprima come amministratore parrocchiale, poi diventandone parroco, e svolgendo, sempre con generosità e zelo, il proprio servizio anche nelle altre dodici comunità della valle del Taverone, insieme a don Marco Savoia e a due diaconi permanenti. "Dopo tanti anni – ha commentato – non è facile lasciare un luogo a me tanto caro, ma dobbiamo andare dove il Signore ci chiama, e gli avvicendamenti di parroci fanno parte della natura missionaria della Chiesa. Porterò sempre nel cuore la Lunigiana e le sue persone: tanti volti, tante storie, tanti ricordi da conservare".