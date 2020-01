A Fivizzano l'inaugurazione di tre ambulatori di ultima generazione

Lunigiana - Taglio del nastro a Fivizzano per i nuovi ambulatori medici della farmacia comunale di Nausicaa Spa in piazza Vittorio Emanuele II. Si tratta di tre nuovi studi medico-specialistici dotati di sale d'attesa, servizi igienici e montascale elettrico. Presenti all'inaugurazione il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, il presidente di Nausicaa Luca Cimino e i rappresentanti della dirigenza della multiservizi.



"Ringrazio Nausicaa – ha dichiarato il primo cittadino Giannetti – per il grande impegno e lo sforzo di investimento fatto su questi nuovi ambulatori che sono fondamentali per i fivizzanesi. I nuovi studi, qui nel centro storico, daranno la possibilità di effettuare esami e visite, con medici specialisti e di famiglia. Grazie ancora a Nausicaa per aver creduto a questo progetto".



"Abbiamo raggiunto questo obiettivo dopo circa due anni di lavoro, iniziati col precedente sindaco Grassi, e oggi vediamo il compimento di quegli sforzi" ha ricordato il presidente Cimino. "Crediamo molto – ha proseguito – alle potenzialità di questa farmacia dove, nel corso del 2019 abbiamo realizzato 12 iniziative gratuite per la prevenzione (su 63 totali). Tra queste "Occhio alla vista", dove a Fivizzano hanno partecipato 108 persone che si sono sottoposte allo screening gratuito per la prevenzione delle malattie della vista associate al diabete".



"I nuovi ambulatori – ha annunciato il presidente – ospiteranno da subito sei medici: un medico di famiglia e gli altri con varie specializzazioni proprio per differenziare l'offerta di un servizio pubblico di alta qualità".