"Sinòpe", la poesia ai caduti delle guerre al cippo della Linea Gotica

Lunigiana - E' stata inaugurata nei giorni scorsi, sul Cippo della Linea Gotica in Via della Libertà a Cinquale, una lapide in marmo bianco contenente la poesia "Sinòpe" scritta da Luigi Mentasti, un omaggio a tutti i caduti delle guerre.



La sinopia è quella parte dell'affresco occultata, che rappresenta la massima spontaneità dell'artista, la base di tutto il lavoro artistico. "Queste parole sono nate dal confronto con mio suocero Quinto Giunti, scomparso recentemente, che ha vissuto in prima persona il dramma della guerra - ha raccontato l'autore - E' una poesia scritta quasi di getto e attraverso di essa ho voluto rendere giustizia a tutti coloro che con il proprio sangue nel silenzio della privazione della disperazione e della morte hanno contribuito a rendere meno difficile la nostra esistenza. Vorrei che ognuno di noi rivedesse in questa poesia uno zio, un nonno o un amico che ha vissuto la violenza della guerra".



Al progetto ha contribuito la sezione Anpi di Montignoso e Massa Carrara, appoggiata anche dall'amministrazione montignosina. "La storia non si impara solo sui libri - ha aggiunto il sindaco Gianni Lorenzetti - Grazie ad opere come queste, che mettono insieme storia, cultura e arte, i nostri giovani possono toccare con mano e capire quello che è stata la guerra. La poesia "Sinòpe" è un messaggio di fratellanza, solidarietà e tolleranza, qualità che mano a mano stiamo perdendo".



Testo:

"Non ha un nome

questo sangue

né tempo

per svanire

dalla terra.

Non ha altare

né gloria

è stella

che si alterna

nella notte.

E' un volto

sudato di morte."



Lucrezia Maglio