“Raddoppio Pontremolese e Parco Nazionale del Magra sono fondamentali”

Lunigiana - Sono 170 le opere pubbliche individuate da Legambiente per fare aprire i cantieri e rilanciare investimenti e occupazione. "Alla faccia - scrive la sezione lunigianese - delle polemiche sull’ambientalismo “del no”, l’associazione ha realizzato un elenco certosino, suddiviso per Regione e per tipologia di intervento - messa in sicurezza, bonifica, trasporti, infrastrutture - di opere grandi, medie o piccole che consentirebbero agli italiani di vivere meglio. I criteri adoperati per la loro selezione sono, infatti, quelli dell’utilità per i cittadini e i territori, del miglioramento della sicurezza sismica, idrogeologica e sanitaria, dell’innovazione nel sistema della mobilità, di un minore consumo delle risorse naturali e di materia, della transizione energetica".

Tra le emergenze nazionali, il dossier di Legambiente indica due opere che interessano la Lunigiana: la linea ferroviaria Pontremolese, oggi per il 50% a binario unico nonostante rappresenti un tratto fondamentale del corridoio Tirreno-Brennero,

e l’Istituzione del Parco Nazionale del fiume Magra individuato come fondamentale infrastruttura verde tra Toscana e Liguria a supporto del nuovo asse strategico nazionale tra Spezia, Lunigiana, Parma e il valico transfrontaliero del Brennero.



“Un Green New Deal necessario anche per la nostra regione – afferma Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana – alla quale dobbiamo garantire un riequilibrio tra aree periferiche e piana metropolitana. Sulle 6 priorità in Toscana, abbiamo infatti individuato ben due opere al servizio dello sviluppo locale in Lunigiana, che significa “curare” da vicino il tema delle aree interne". Il dossier individua anche le emergenze nazionali in attesa di risposte.



Entrando nel dettaglio delle proposte, Legambiente individua "il collegamento ferroviario La Spezia-Pontremoli-Parma-Verona-Brennero rappresenta un asse fondamentale per lo sviluppo dei territori da essa attraversata, così come per l’intero Paese". "Attualmente - si legge nel dossier - la linea ferroviaria cosiddetta Pontremolese collega Parma con La Spezia passando per la Toscana, e attraversa alcuni centri vitali dell’Appennino, come Pontremoli (MS) e Borgo Val di Taro (PR), Comuni che fanno da riferimento per quelle aree marginali. Lungo i 103 km di linea sono presenti anche fermate minori di servizio ai pendolari. La linea è per il 50% a binario unico e mostra pendenze elevate che riducono le dimensioni utili di treni, soprattutto quelli per le merci. La ferrovia rappresenta un pezzo potenziale del corridoio Tirreno-Brennero (TI-BRE) che dovrebbe connettere persone e merci dal centro-nord dell’Europa alle vie marittime del Tirreno. Al Brennero circola oggi circa il 40% del traffico merci alpino ed è in corso di realizzazione un nuovo traforo per la linea ferroviaria. Su questa via il porto di Spezia rappresenta uno dei principali punti di arrivo delle merci in containers e il principale porto per l’utilizzo del trasporto su ferro.?Sono innumerevoli le opportunità strategiche nell’ammodernamento di questa linea: maggiore sostenibilità ambientale dei trasporti, innovazione e competitività del settore logistico, aumento della fruibilità turistica (sia dei capoluoghi che dei comuni minori) e, infine, presidio importante contro lo spopolamento delle aree interne contigue la linea. Inoltre, l’investimento sulla Pontremolese darebbe un forte stimolo all’istituzione del Parco Nazionale del Fiume Magra. Eppure, nonostante l’enorme potenziale della linea e nonostante il raddoppio sia stato preventivato 25 anni fa, a oggi la tratta vede significative strozzature, inadatta al traffico merci moderno. I tempi di percorrenza sono lunghissimi e ci sono forti limiti alla lunghezza dei convogli. I progetti di investimento sono proceduti a singhiozzo: il raddoppio del binario tra Solignano e Osteriazza (già completato e dal costo di 400 milioni) non genera oggi vantaggi in assenza del completamento fino a Parma. Il raddoppio della tratta fondamentale tra Parma e Vicofertile dal costo di 234 mln di euro, sarebbe facilmente cantierabile essendo già stato approvato il progetto definitivo di RFI, con parere positivo del Ministero dell’Ambiente. Tali risorse erano state messe dal Governo Prodi e poi tolte al tempo del Governo Monti per i ritardi procedurali di RFI. Oggi sarebbe possibile riavviare i lavori dato che nel 2018 parte delle risorse sono state individuate dal governo Gentiloni, mentre l’opera è stata reinserita nel programma pluriennale degli investimenti di RFI. Infine, il collegamento delle merci del porto ligure col traforo del Brennero sarebbe possibile agevolmente sia adeguando la tratta Parma- Piadena-Mantova (la cui elettrificazione è stata valutata in 80 mln di euro), che la linea Parma- Suzzara-Mantova. Su entrambe le linee (non elettrificate) si attendono da tempo gli interventi necessari".



"Il fiume Magra - si legge invece in merito al Parco - col suo bacino idrografico, ha sempre caratterizzato l’identità ecologica, sociale ed economica della Lunigiana storica. Quel bacino oggi è diviso tra due Regioni: Toscana e Liguria, una separazione amministrativa che ha portato con sé necessariamente anche strumenti e modelli di gestione del territorio e degli ecosistemi frammentati e non unitari. Il fiume Magra, in Toscana, è stato tutelato negli ultimi 15 anni, per un tratto di circa 13 chilometri, da due ANPIL (Aree Naturali Protette d’Interesse Locale) che la recente legge regionale ha abrogato, lasciando quegli habitat senza una chiara destinazione futura. Il tratto ligure del Magra e del suo principale affluente, il Vara, invece, è interessato dal Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara, che ha una storia travagliatissima fin dalla sua istituzione. Esso nacque infatti sull’onda di strenue lotte ambientaliste, volte a ottenere la giusta tutela di ecosistemi tanto fragili quanto minacciati. Un Parco Regionale, poi, sempre sottoposto a pressioni, che ne hanno impedito la piena operatività nei suoi strumenti di pianificazione e gestione, fino alle più recenti istanze che stanno tentando di promuoverne persino l’abrogazione.

L’unica esperienza compiuta di pianificazione e tutela è stata quella del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Magra, oggi inglobata nell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. Un’esperienza positiva, da cui trarre ispirazione per far diventare il Magra e il suo ecosistema fluviale elemento unificante d’integrazione delle politiche: di tutela della biodiversità, di gestione ambientale e difesa del suolo.

Il fiume Magra rappresenta inoltre un importante corridoio ecologico che svolge un rilevante ruolo di collegamento tra aree ed ecosistemi continentali e mediterranei, confermando la sua strategicità per garantire servizi ecosistemici e attuare le strategie della Convenzione degli Appennini e del progetto APE- Appennino Parco d’Europa. Il Magra è infatti in una posizione cruciale di collegamento e di cerniera tra habitat protetti dell’appennino tosco-ligure d’importanza internazionale, quali: il Parco Nazionale delle Cinque Terre, Patrimonio dell’Umanità Unesco; il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco/Emiliano, Riserva della Biosfera Unesco; infine il meraviglioso Parco Regionale delle Alpi Apuane, Global Geopark Unesco".

Con queste premesse Legambiente rileva: "che il fiume Magra rappresenta un sistema ecologico unico e strategico, per il quale è imprescindibile garantire la tutela omogenea della biodiversità, in Toscana come in Liguria;? che gli attuali strumenti di tutela e valorizzazione del fiume Magra, sebbene fragili e frammentati, non sono solo da confermare ma anzi occorre estenderli per sviluppare un sistema di salvaguardie integrate e interregionali del Fiume Magra;? che lo strumento idoneo per perseguire tali obiettivi è l’istituzione del Parco Nazionale del Fiume Magra, realizzabile con l’adozione di strumenti normativi e procedurali di competenza ministeriale, di concerto con le Regioni Liguria e Toscana, in vista di un’auspicabile gestione coordinata e unitaria dell’intero ecosistema fluviale a scala di bacino.

Da questo punto di vista, il nascente Parco Nazionale assurgerebbe a fondamentale infrastruttura verde a supporto del nuovo asse strategico nazionale tra Spezia, Lunigiana, Parma e il valico transfrontaliero del Brennero".