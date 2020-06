"Ponte Albiano, ritardi simbolo di quanto manchi la Regione Lunezia"

Lunigiana - “Gli inammissibili ritardi negli interventi strutturali non fanno che aggravare una situazione, che a nostro giudizio è divenuto il simbolo di che cosa abbia significato la mancata istituzione della Regione Lunezia, a partire dall’unità geografica e storica della Lunigiana”. La situazione altro non è che il post crollo del ponte sul Magra tra Caprigliola e Albiano, venuto giù lo scorso aprile. E chi parla l'Associazione Lunezia, storico sodalizio presieduto da Rodolfo Marchini che si batte per la nascita della regione a cavallo tra Liguria, Toscana ed Emilia, perché non con una spruzzata di bassa Lombardia. “La vicenda del ponte – proseguono dall'associazione - è ormai paradossale. La è stata per il crollo, paventato per mesi, così come la è per il grave immobilismo che continua a rendere di estrema difficoltà i collegamenti stradali quotidiani tra Val di Magra, Val di Vara e territorio spezzino. E’ noto, tra l’altro, che l’abitato di Albiano resta di fatto isolato dal suo capoluogo Aulla e dal resto della Toscana, mentre Caprigliola, in territorio toscano, gravita di necessità su Santo Stefano Magra, in Liguria. Firenze è lontana, troppo lontana, e al di là di qualche sopralluogo del presidente Rossi, nominato commissario straordinario per la ricostruzione, nulla si è visto, tanto che risulta ancora fermo sui resti del ponte il furgoncino che vi stava transitando al momento del crollo, nel mese di marzo. Genova è più vicina, anche perché il presidente Toti e l’assessore Giampedrone hanno casa nella zona, ma il confine regionale impedisce qualunque efficace coordinamento tra iniziative inerenti la viabilità, che dovrebbero essere coordinate tra loro e non riescono ad esserlo proprio per la presenza di un illogico confine regionale, che significa doppia e diversa burocrazia, diversi capitoli di bilancio, diversa e non coordinata programmazione”.



“La sensazione – continuano da Lunezia - è che le aziende interessate alla viabilità, ovvero l’Anas e la società di gestione dell’autostrada A15, risultino di fatto coinvolte e bloccate dall’incredibile ingorgo burocratico che si è creato e non si riesce a capire quanto dipenda da loro e quanto no, nei ritardi non tanto e non solo nella ricostruzione del ponte, quanto anche negli interventi provvisori, quali le rampe di accesso all’autostrada, richieste a gran voce da tutti gli enti locali della zona. L’associazione Lunezia intende richiamare tutti sulle contraddizioni e i forti limiti allo sviluppo determinati da quei confini troppe volti non rispondenti alla volontà delle popolazioni interessate ed al corso della storia. Potremmo far diventare l’immagine di quel ponte crollato ed accartocciato il simbolo concreto della nostra azione culturale e politica. Ma non siamo dei provocatori, e non lo faremo. Chiediamo però con forza che, in attesa di nuovi ordinamenti istituzionali nel Paese, e quindi di nuovi confini dove questi si rendono necessari, le due Regioni interessate trovino il modo di coordinare tra loro, e con gli enti preposti, un rapidissimo superamento dell’attuale inaccettabile situazione, cessando di considerare la Lunigiana, soprattutto da parte toscana, territorio marginale e non oggetto di sufficiente attenzione. Chiediamo inoltre agli enti locali e alle forze politiche, nessuna esclusa, di farsi carico di questa situazione non soltanto per promuovere e adottare interventi di carattere provvisorio, bensì nella prospettiva sopra ricordata di un superamento definitivo di una distorsione territoriale economica e sociale”.