"Nevediversa Lunigiana", appuntamento sulla neve a impatto zero sull'Appennino

Arrivano anche in Lunigiana le iniziative di Legambiente per promuovere un turismo in quota che non aggredisce l'ambiente.

Lunigiana - Nonostante il grave impatto dei mutamenti climatici sul delicato ecosistema alpino, molto denaro ancora viene mal investito in questi luoghi per nuovi impianti di risalita e per innevare artificialmente le piste da sci, con un grande spreco di energia e risorse. Inoltre, la presenza di motoslitte in aree di grande pregio naturalistico è sempre più massiccia e l'eliski, al di là dei tentativi di regolamentazione, in alcune località continua ad imperversare in maniera molto impattante.



Ma vivere la montagna nel rispetto della natura e dei territori è possibile. Una vacanza sulla neve può essere divertente e appagante senza devastare il delicato equilibrio che regola le zone montane. E' solo una questione di scelte.



Legambiente ogni anno con Nevediversa organizza appuntamenti sulla neve a impatto zero lontano dagli impianti di risalita e dalle piste innevate artificialmente. Niente motoslitte ma ciaspole e sci di fondo, passeggiate distensive e rigeneranti tra paesaggi unici, degustazioni di prodotti tipici al caldo dei rifugi e gite fra borghi incantevoli vi regaleranno il gusto autentico di una gita in montagna.





Nevediversa Lunigiana 2018

Ciaspolata con le Guide di AlterEco nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

Domenica 11 febbraio 2018 • Sassalbo (Fivizzano, MS)



Programma



9,30 Ritrovo a Fivizzano e trasferimento in ‘car pooling’ a Sassalbo

10,00 Escursione con le Ciaspole

13,30 Pranzo con tagliere di montagna

15,30 (circa) rientro a Fivizzano



Informazioni



Contributo di partecipazione: Euro 22,00

(comprende noleggio ciaspole e racchette, pranzo con tagliere di montagna, Guida GAE)

Necessaria prenotazione

Difficoltà: escursionistico su neve con ciaspole

Durata circa 3 ore A/R

Abbigliamento adeguato a un’escursione in montagna (giacca a vento, berretto, guanti, scarponcini montagna, no Moon Boot, ghette e/o pantaloni da neve, acqua).

NB: per i bambini le ciaspole calzano il 36 come numero minimo

Per dettagli chiedere al momento della prenotazione



Promosso da:

Centro Lunigiana Sostenibile

Legambiente

Coop. AlterEco



Con la collaborazione di

Coop. Briganti del Cerreto

AITR Associazione Italiana di Turismo Responsabile



Info e prenotazioni:

+39 3385814482

info@lunigianasostenibile.it

www.lunigianasostenibile.it