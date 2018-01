`Lunigana ignota`, alla scoperta del lascito di Caselli con le Farfalle in cammino

Lunigiana - "Il 13 gennaio abbiamo pensato ad una Festa per tutti i Soci e per tutti gli Amici di Farfalle in Cammino naturalmente nella nostra casa, il Centro didattico di Sorano – Filattiera. Un momento per ritrovarsi, dopo le Feste, fare il bilancio dell’Anno trascorso e progettare il 2018 e, nella seconda parte del pomeriggio, un momento di svago e formazione con la presentazione della Riedizione di "Lunigiana Ignota" di Carlo Caselli, edita da Tarka Edizioni con la presenza di Franco Muzzio – Tarka Edizioni, del professor Giuseppe Benelli e di Angelo Del Santo di Associazione Culturale Le Spugne della Spezia. In collaborazione con il Comune di Filattiera, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e Sigeric Servizi per il Turismo". A presentare il programma della giornata di sabato 13 gennaio è la stessa associazione Farfalle in cammino, che prosegue: "La presentazione, in continuità con quella avvenuta il 17 novembre scorso al Museo Etnografico “Giovanni Podenzana” della Spezia vede la presenza dell’editore Franco Muzzio e del Professor Giuseppe Benelli assieme ad Angelo Del Santo di Associazione culturale Le Spugne che ci aiuteranno a scoprire segreti e curiosità di questo volume, ultimo “diario” della Civiltà contadina lunigianese, una chiave di lettura del territorio presente e futuro, consapevoli del passato. La presentazione costituisce la tradizionale apertura di nuovo anno dell’Associazione Farfalle in Cammino che ormai da 4 anni è solita a Gennaio organizzare a Sorano – Filattiera un incontro su un tema di proprio interesse (ad esempio nel gennaio 2016 l’Archeologo Angelo Ghiretti aveva presentato le campagne di scavo presso il Monte Valoria da cui è scaturita nei mesi scorsi una interessante mostra a Parma).

Questo anno però il tutto sarà preceduto da due incontri, per i soci attuali e futuri, alle ore 14, con l’Assemblea dei Soci e per gli Amici di Farfalle, alle ore 15.30, presenti e futuri, importanti momenti di confronto e progettazione".



Lunigiana ignota (La Spezia, 1933) di Carlo Caselli. La Lunigiana raccontata da un viandante che la percorse a piedi proprio per potere raggiungere anche quelle zone che non possono essere attraversate dalle automobili: “pazientemente percorrerò mulattiere e sentieri sostando in ogni punto eloquente di memorie e di bellezze”. Ne esce un volume interessantissimo splendidamente descrittivo, ricco di curiosità e fascino. Carlo Caselli, giornalista del quotidiano “Il Telegrafo”, percorre in lungo e in largo durante due anni intensi il territorio lunigianese e cpubblica, nel 1933, l’originale volumetto “Lunigiana ignota” in cui raccoglie descrizioni accurate e talora inverosimili di luoghi, personaggi, accadimenti del passato. Dalla descrizione esce lo spaccato di una società contadina oggi pressoché scomparsa.