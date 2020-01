"L'anno prossimo iniziative per maggiori controlli a Cerreto Laghi"

Lunigiana - "I festeggiamenti di San Silvestro a Cerreto Laghi hanno purtroppo registrato un grave incidente con il ferimento di un giovane ospite a cui auguriamo pronta guarigione. Inoltre si sono verificate una serie, non accettabile, di eccessi e azioni non rispettose nei confronti delle persone e dei luoghi". Lo affermano in una nota congiunta Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, e Antonio Manari, sindaco del Comune di Ventasso, intervenendo dopo i fatti della notte di Capodanno, nel corso della quale un petardo esploso da uno sconosciuto ha colpito all'occhio sinistro il giovane 19enne Federico Campagni, figlio dell'ex assessore comunale spezzino e conosciuto anche per essere un calciatore della Fezzanese.



"Ciò - proseguono Giovanelli e Manari, facendo riferimento agli eccessi - ha reso difficile e impegnativa l’azione di controllo delle forze dell’ordine presenti. Pur apprezzando l’arrivo e il soggiorno i tanti giovani e giovanissimi a Cerreto Laghi, riteniamo doveroso assumere iniziative che - per il prossimo Capodanno - apportino elementi di qualificazione dell’offerta culturale e ambientale e assicurino al tempo stesso maggiori monitoraggio e controlli di sicurezza e civiltà della manifestazione. In tal senso il Comune di Ventasso e il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano si impegnano concordemente ad assumere un’iniziativa e a formulare proposte di intesa e collaborazione con le rappresentanze delle forze dell’ordine, della protezione civile e degli operatori locali".