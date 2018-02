"Gente come non si vedeva da anni", weekend da incorniciare a Zum Zeri

Migliaia di persone di sono godute un eccezionale fine settimana di neve e sole in lunigiana.

Lunigiana - Erano anni che non si coniugava tanta neve con giornate di sole e in migliaia ne hanno colto l’occasione invadendo le vette di Zum Zeri che si sono fatte trovare preparate ed ospitali come sempre. Piste ottimamente curate, neve eccellente ed abbondante, tariffe contenute e la tradizionale disponibilità ed ospitalità. “Gli appassionati erano veramente tanti e le strutture sono state messe a dura prova, ma hanno ottimamente retto – dichiara Maurizio Viaggi, gestore della stazione invernale – tutto è funzionato bene, siamo altresì consapevoli che qualche inconveniente può essere capitato, di questo chiediamo scusa e ci adopereremo per migliorare in futuro. Un ringraziamento allo staff, alle associazioni del volontariato che hanno curato la sicurezza in pista, agli sci club, all’amministrazione comunale e provinciale, al personale dei Carabinieri e naturalmente ai nostri appassionati frequentatori che hanno creduto in Zeri”.



Prosegue al meglio la stagione, la stazione è aperta tutti i giorni compresi quelli feriali. L’apertura degli impianti è il risultato di importanti interventi realizzati dal progetto “A Zum Zeri si scia” condiviso dall’attuale gestione e della Regione Toscana. “ La cosa più bella – con emozione dichiara Viaggi – sono i tanti bambini venuti a scoprire la neve e la montagna per la prima volta e di questo ne siamo orgogliosi. Zum Zeri è un grande camposcuola naturale”. E domenica prossima, Zum Zeri sarà ricca di eventi. Ciaspolate in collaborazione con l’Associazione “Farfalle in cammino”, una grande manifestazione organizzata dalla Uisp e dall’Unione Italiana Ciechi “confondiamoci” e naturalmente tanto sci. Per ogni informazione: info neve 334.7190672 o sulla pagina facebook Zum Zeri.eu