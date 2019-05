”Bene per i lavori sulla Ripa, ma il Comune di Aulla è solo”

Lunigiana - L'amministrazione comunale aullese "non può che essere contenta del primo step portato a termine dalla Regione Liguria per quanto riguarda i lavori sulla Ripa". Così in una nota l'amministrazione, che prosegue: "Ogni metro messo a punto, infatti, è un giorno in meno di coda per gli automobilisti ma anche di sofferenza per gli abitanti di Albiano Magra, che si trovano ad essere letteralmente ostaggi del traffico, oltre che obbligati a sopportare inquinamento ambientale e acustico. Senza parlare dei soccorsi, che svolgono il proprio lavoro con grande difficoltà. A tutti loro dovrebbero andare i ringraziamenti da parte di politici e amministratori".



“Siamo felici – commenta il vicesindaco di Aulla Roberto Cipriani - che fra non molto i lavori saranno terminati ma non si è dato abbastanza importanza al disagio apportato a chi transita nel nostro tratto dalla Liguria alla Toscana, e viceversa, e a ciò che stanno subendo gli abitanti di Albiano. Fino ad ora solo il Comune di Aulla si è preso carico di un problema nato, di fatto, in un'altra Regione e del quale i nostri cittadini, e anche tutti i lunigianesi, ne stanno pagando il prezzo. E nonostante il disagio sia creato da altri, poco è stato l’interessamento da parte della Provincia spezzina e dai Comuni limitrofi direttamente interessati. Infatti, ad oggi, nessuno di questi ha firmato il protocollo d'intesa che questa amministrazione ha proposto per far sì che i disagi potessero effettivamente diminuire da qui alla conclusione dei lavori.”



“La strada della Ripa sarà chiusa in altre tre date da qui a fine lavori – interviene l'assessore Giada Moretti - e non ci possiamo permettere, soprattutto in arrivo della nuova stagione, di trovarci con la città di Aulla bloccata, con la coda lungo la statale e con l'intasamento sul ponte di Albiano Magra. Andremo dunque avanti affinché non sia solo il nostro Comune a far fronte al problema ma per far sì che ci sia una sinergia che porti a un risultato positivo che è dovuto a tutta la popolazione interessata dai disagi.”



“Abbiamo bisogno di risposte. Da qui a dieci giorni - conclude il sindaco Valettini - convocheremo nuovamente il tavolo politico e di lavoro per le difficoltà create dalla Ripa e la risoluzione del problema, tornando a proporre il protocollo d’intesa. Se nessuno farà squadra terremo certamente conto del comportamento riservato ai nostri cittadini prendendo adeguate contromisure.”