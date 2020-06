"Autostrada gratis dal casello di Santo Stefano a quello che sorgerà ad Albiano"

Lunigiana - "Non è possibile accettare che chi si deve recare ad Albiano per le più svariate esigenze - (motivi di lavoro, portare i bimbi a scuola, andare in farmacia o dal medico o raggiungere e usufruire delle nostre attività commerciali e artigianali - paghi il pedaggio autostradale". Lo si legge in un intervento diffuso dall'amministrazione comunale di Aulla. Che ha quindi chiesto a gran voce a Salt l’autorizzazione al transito gratuito per tutti nel tratto autostradale dal casello di Santo Stefano a quello di nuova costruzione di Albiano Magra, e viceversa.

Il sindaco aullese Valettini ha chiesto a Salt un riscontro in tempi rapidi. "Vogliamo tutelare tutti i cittadini del comprensorio territoriale di Albiano, Caprigliola, Bettola e Stadano e, in generale, tutti coloro che dovranno transitare ad Albiano Magra", affermano da Palazzo civico.