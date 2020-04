"Anas finanzi i lavori per adeguare la strada di Montedivalli"

Lunigiana - “Un concreto e tempestivo intervento finalizzato a finanziare i lavori urgentissimi necessari ad adeguare la strada di collegamento fra Bolano e Podenzana alle nuove necessità e renderla sicura per gli utenti che la percorreranno in gran numero e potranno continuare ad utilizzarla anche quando sarà terminata la fase di emergenza”. È quanto chiedono i sindaci di Battilani (Bolano) e Pinelli (Podenzana) in una lettera congiunta inviata oggi a Ministro delle infrastrutture, Anas, Regione Liguria e Toscana per sollecitare un intervento che garantisca i collegamenti dopo il crollo del ponte di Albiano.

“Fra le comunità più danneggiate – scrivono i due sindaci – vi sono quelle di Bolano e Podenzana i cui territori sono strettamente collegati anche sotto il profilo funzionale con la strada di collegamento di Montedivalli fino ad ora interessata solo ad un traffico veicolare secondario ma che oggi diventa l'unica risorsa potenziabile”.

“Non dobbiamo inoltre ricordare ad Anas – aggiungono – che nel corso della riunione tenutasi con urgenza nella sala consiliare di Aulla, i suoi rappresentanti hanno anche evidenziato come la riapertura della 'Statale della Cisa' potrà avvenire solo a senso unico alternato e per un lungo periodo”. I due sindaci ricordano inoltre come nella giornata di ieri – con il collega di Aulla – hanno svolto un sopralluogo sulla strada di collegamento per il traffico inferiore a 3,5 tonnellate fra le comunità di Albiano, Montedivalli/Bolano e il resto della Lunigiana.



“I tempi di progettazione e di realizzazione del nuovo ponte saranno tutt'altro che rapidissimi – osservano – anche in considerazione dell'avvenuto sequestro dell'intera area. Non dobbiamo sottacere – aggiungono Battilani e Pinelli – che il ponte crollato costituiva la principale alternativa all'utilizzo della strada della Ripa, nel Comune di Vezzano, il cui utilizzo è fortemente condizionato dai limiti imposti dalle condizioni climatiche per i motivi ben noti. Poter quindi disporre di una alternativa di facile e veloce realizzazione, che anche in futuro potrà dimostrarsi un'utile e strutturale arteria di alleggerimento del traffico intensissimo che da qualche tempo interessava il ponte, si dimostra oggi una soluzione da non sottovalutare o trascurare”.

I due comuni, che hanno già redatto una prima perizia, concludono: “Chiediamo ad Anas un incontro urgente per valutare le modalità di finanziamento e di esecuzione dell'intervento. Se la società non lo ritenesse finanziabile ci serviamo una attenta valutazione delle conseguenze che questo potrebbe arrecare alle popolazioni dei nostri comuni ed ogni utile azione atta a tutelarne gli interessi”.