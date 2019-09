"Ad Aulla si torna in classe, una vittoria per tutti noi"

Lunigiana - L'avvio di un anno scolastico rappresenta sempre una nuova avventura: per i ragazzi, per i docenti, per le famiglie e anche per gli amministratori. Ma oggi è un giorno speciale, si conclude un percorso di sacrifici e ne inizia uno tutto nuovo, che non coinvolge solo i principali attori della scuola, ma la cittadinanza tutta in quanto Aulla mette ufficialmente la parola fine alla lunga esperienza nei container!

Lieto fine che è stato possibile, dopo ben cinque anni di totale inattività, solo grazie all'impegno di questa manifestazione che è riuscita, intervenendo sin da subito, a far partire e ultimare in meno di due anni la costruzione delle nuove scuole medie.

Un doveroso ringraziamento va dunque alla Regione Toscana per aver costruito il nuovo plesso scolastico, ai ragazzi e ai genitori per aver avuto pazienza; al personale Ata agli insegnanti e alle dirigenti scolastiche per la costruttiva collaborazione; ai dipendenti degli Uffici Comunali che si sono adoperati affinché questo sia ricordato come un grande momento per la nostra comunità.

Lavoreremo ogni giorno per garantirvi il massimo impegno, in un clima di dialogo, condivisione e serenità.



Buon anno scolastico a tutti

Il sindaco di Aulla Roberto Valettini