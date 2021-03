Volley Colombiera contro Futuna a Ceparana dopo il turno di riposo

serie C maschile

Liguria - Torna in campo dopo un turno di riposo la squadra giallonera del Volley Colombiera capitanata da Andrea Carli. Per la serie C maschile si gioca sabato 6 marzo alle 18 presso il palazzetto di Ceparana contro il Futuna. Gara difficile nella quale i ragazzi devono ritrovare concentrazione e spirito di sacrificio.