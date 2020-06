Via libera al calcetto in Liguria

Liguria - "Sono state approvate all'unanimità, invece, le linee guida per gli sport di contatto (calcetto, beach volley e simili): le abbiamo mandate al Governo, ma nelle more di questa intesa ho firmato questa sera un'ordinanza che già adotta queste linee guida per la nostra regione". Così Giovanni Toti annuncia un'accelerata sugli sport amatoriali più praticati dagli italiani. Permangono gli obblighi di isolarsi in caso di sintomi quali febbre e per i gestori degli impianti la necessità di sanificare gli ambienti dopo ogni utilizzo e garantire il ricircolo dell'aria anche nei servizi igienici.