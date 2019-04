Tutte alle finali regionali le Under del Volley Pool Lunezia

Liguria - Il Volley Pool Lunezia o Vpl, quel “vivaio allargato” in cui confluisco i settori giovanili (oltre che del Lunezia Volley) anche del Cpo Ortonovo e dei club spezzini Olimpia e Rainbow, conferma il successo di tale formula che già ha prodotto in passato più di un titolo “under” a livello sia territoriale che regionale.

Pure in questa stagione 2018/19 difatti, il pool diretto da Giacomo Cucurnia è presente nelle finali regionali di tutte e tre le Under dalla 18 alla 14, nella 16 addirittura con due partecipanti. Ma andiamo con ordine…

Nella categoria “U18” il Pool Lunezia va appunto alle finali liguri insieme alla Pro Recco, con cui deve presto vedersela per il titolo territoriale, che più o meno è quello del Levante ligure. Qui la “rosa” guidata da coach Nicolò Caselli con Giovanni Maccioni dirigente accompagnatore: palleggio – Campigli e Maccioni / Opposti – Lupi / Centrali – Cordiviola, Lorusso, Mendoza / Bande – Autiero, Michi, Orlandi, Schiffini / Liberi – Tonarelli e Vasoli.

Come accennato due le compagini del pool in lizza nelle finali della Regione a livello Under 16, l’ Olimpia arrivata prima nel campionato territoriale precedendo il Vpl-Cpo Ortonovo e quest’ultimo, infatti le due dovranno vedersela fra loro appunto nella finale locale.

Di seguito il parco-giocatori nell’ Olimpia agli ordini di mister Dino Mazzocca, con “vice” Sara Di Carlo e “team manager” Sara D’ Aietti, entrambe “ex” dell’allora Volley Team dove erano rispettivamente uno schiacciatore e un palleggiatore.

Palleggio – Miranda, Orlandi, Pugliese / Opposti - Gisfredi e Matteucci / Centrali - Campani, Carnevale, Mariotti, Santoni / Bande – Albertini, Grispo, Paoletti / Liberi – Polito e Soriani.

A seguire invece il “parco” dell’ Ortonovo alla cui guida c’è Lele Giraldi.

Palleggio – Evangelisti, Gianardi, Rolla / Opposti – Pietrosanto e Urli / Centrali – Bertolini, Passani, Tomasi, Vignali / Bande – Giangreco e Fusani / Liberi – Baldoni, Dieli, Spolita.

Per concludere questa l’ Under 14 allenata da Stefano Menconi che, persa la finale territoriale con la Mulattieri Valdimagra, quale seconda pure approda comunque alle finali della Liguria in cui nel girone di semifinale se la vedrà con Vallestura e Avis Finale Ligure; Bencaster, Bruno, Campani, Carnieri, Cozzani, Del Freo, Menconi R., Pescetto, Poletti, Poli, Tummolo, Zolesi. Qua la differenziazione sul piano dei ruoli quasi non esiste.