Tre medaglie per il Rowing Club Genovese al Tricolore Gran Fondo di Pisa

Liguria - Buon avvio per le società liguri in occasione del primo appuntamento nazionale stagionale: il campionato italiano di Gran Fondo, disputato questo week end nelle acque del canale dei Navicelli di Pisa.



Il Rowing Club Genovese conquista l’argento nel 4 senza con Marco Farinini, Lorenzo Brusato, Giorgio Gibelli Casaccia ed Edoardo Marchetti. Davanti a quest’equipaggio, solo i triestini del CC Saturnia. Bronzo, nella stessa specialità, per i pesi leggeri Lorenzo Keyes, Edoardo Nizzi, Michele Rebuffo e Giacomo Costa. La terza medaglia arriva dal doppio junior femminile: Lucia Rebuffo e Maria Ludovica Costa sono seconde, staccate solo dalla Moltrasio e davanti ad altri 17 barche.



Con i colori dell’Elpis Genova, Daniele Badagliacca e Alan Bergamo si piazzano terzi nel doppio Under 23 alle spalle di Posillipo e Moltrasio.



Ottima domenica anche per lo Speranza Pra’, capace di raggiungere il podio nel doppio Junior con Alessio Bozzano e Edoardo Rocchi. E’ seconda la praese Bianca Laura Pelloni, con i colori del CC Saturnia, nel doppio Under 23.



Il doppio Allievi C della Canottieri Santo Stefano al Mare, composto da Pietro Emanuele Campeggio e Matteo Pansieri, chiude terzo.





Nella giornata di sabato, si piazza al terzo posto l’otto della rappresentativa regionale, composto da vogatori della Canottieri Sampierdarenesi, dietro Lombardia e Toscana con Picco, Galtieri, Fontanella, Cappagli, Vitiello, Alfano, Sechi e Battistini (tim. Sanna).



Tra i Master, nel 4 di coppia 43-54 anni, Andrea Crivello e Davide Scionico (Elpis) vogano verso l’argento assieme a Tucci (The Core) e Monaco (Volontari Garda). Seconda anche Carola Moro (Elpis Genova) nell’otto over 54. Argento pure per il misto Santo Stefano al Mare-Sampierdarenesi-Armida, composto da Stefania Crespi, Barbara Piro, Susan Kramer e Maura Siletto.