Stop al calcio, ma lui paga in anticipo l'intero campionato

Liguria - Ci sono storie da raccontare, perchè sfuggono ad ogni logica e rappresentano la vera essenza dello sport amatoriale con tutti i suoi valori che rappresenta. Il Premier Giuseppe Conte ha appena annunciato lo stop delle attività amatoriali e dilettantistiche, gettando nello sconforto migliaia di organizzazioni e milioni di appassionati. Il giorno dopo il Presidente di una squadra amatoriale genovese si presenta presso la Sede del Centro Sportivo Educativo Nazionale " Calcio Liguria " e paga in anticipo l'intera quota di partecipazione (oltre 2 mila euro) senza neppure chiedere quando e se il Campionato amatoriale avrà inizio.

Antonio Cherchi, presidente della società amatoriale "FC Cinquantadue Rosso" è già diventato il simbolo della speranza e della rinascita del calcio amatoriale italiano, perchè il suo gesto racchiude passione e amore. Un gesto che fa notizia in un momento di paura, e apprensione per il futuro di tutto lo sport italiano. "Ho immaginato il momento delicato che tutti gli organizzatori stanno vivendo - commenta Antonio Cherchi - e proprio in questo momento ho voluto dare agli italiani e alle squadre amatoriali un segnale forte per invitare tutti gli appassionati a fare come me e ad avere coraggio, fiducia e certezza di ripresa".

Fa ancor più notizia il fatto che questo gesto di generosità avvenga proprio a Genova, un territorio noto per la parsimonia talvolta ossessiva dei suoi abitanti. Antonio Cherchi, portinaio genovese di 41 anni, è l'appassionato Presidente di una squadra amatoriale che da anni partecipa , con alterne fortune, al Campionato organizzato dal CSEN "Calcio Liguria".