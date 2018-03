Stelle nello sport unisce una regione intera

Una serata magica, in una location davvero unica con un obiettivo speciale: sostenere la Gigi Ghirotti Onlus.

Liguria - Stelle nello Sport promuove anche quest’anno l’ormai storica serata benefica con la partecipazione di tanti Campioni dello Sport e delle “stelle” di Bruciabaracche protagoniste di un “live show” esilarante. Appuntamento fissato per Giovedì 22 Marzo all’Acquario di Genova. Davvero ricco il programma con tour privato dell’Acquario a partire dalle ore 19, quindi l’aperitivo con i Campioni presso il Padiglione Cetacei e poi la cena (firmata Capurro Ricevimenti) nella bellissima Sala dei Delfini con lo spettacolo firmato da Soggetti Smarriti, Andrea Carlini, Daniele Raco e Andrea Di Marco.



Confermata la partecipazione di numerosi protagonisti di Genoa, Sampdoria, Virtus Entella e Spezia. Insieme a loro tante Stelle sportive della Liguria in diverse discipline olimpiche e paralimpiche ma anche tanti ospiti d’onore tra le massime autorità e istituzioni con una nutrita partecipazione del mondo imprenditoriale genovese. Per sportivi e appassionati è una occasione unica per vivere una serata a contatto con tanti campioni. E’ possibile partecipare con una quota di 80 euro che verrà interamente devoluta alla Gigi Ghirotti. Prenotazioni aperte allo 0103626961 o via mail a info@stellenellosport.com (entro il 14 marzo).



“Da 19 anni Stelle nello Sport ci supporta in modo davvero importante – racconta il Prof. Franco Henriquet, presidente della storica Onlus genovese – e questa serata è ormai da anni una occasione davvero speciale e molto divertente. Una occasione ideale, insomma, per abbinare il sostegno alla nostra Associazione a un evento davvero bello da vivere”



“L’obiettivo è superare le 300 presenze dello scorso anno – racconta Michele Corti, ideatore e promotore del progetto Stelle nello Sport – e sono certo ci riusciremo grazie al grande gioco di squadra che stiamo portando avanti con le Istituzioni, il Coni e il gruppo di Aziende che ormai storicamente sostengono il nostro progetto”.