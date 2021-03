Stelle nello sport si prepara per la 22esima edizione

Liguria - Si terrà martedì 23 marzo prossimo alle 13.15 nella Sala Trasparenza di Regione Liguria il lancio della 22° edizione del progetto Stelle nello sport. L’incontro sarà aperto solo ai giornalisti e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina https://www.facebook.com/stellenellosport/

Faranno gli onori di casa gli assessori di Regione Liguria, Simona Ferro (sport) e Ilaria Cavo (scuola e politiche sociali). Interverranno per il Comune di Genova i consiglieri Stefano Anzalone e Vittorio Ottonello.

Il mondo sportivo sarà rappresentato da Antonio Micillo (Coni) e Gaetano Cuozzo (Cip). Due testimonial speciali saranno Paola Fraschini (reduce dalle serate di Sanremo con i pattini sul palco dell'Ariston) e Francesco Bocciardo (in piena rincorsa verso le Paralimpiadi di Tokyo).

Sarà presente il Prof. Franco Henriquet, presidente della Gigi Ghirotti Onlus, a cui sono dedicate tutte le attività di charity del progetto Stelle nello sport.

Non mancheranno alcuni interventi in video di dirigenti e sportivi di altissimo livello che porteranno il loro messaggio sui temi dello sport e dei suoi valori, soprattutto in questo momento di grave emergenza. Nonostante le difficoltà, sarà una annata intensa e importante per Stelle nello sport che conferma tutte le proprie attività a supporto della scuola e per la promozione dello sport e dei suoi valori, al fianco di enti e associazioni.

"Siamo pronti ad aprire le votazioni per eleggere gli sportivi liguri dell'anno - anticipa Michele Corti, presidente dell'Associazone Stelle nello sport - e a raccontare tutte le nostre azioni a supporto del mondo sportivo ligure in un anno ancora complicato. Dai progetti dedicati alla Scuola agli eventi che ci auguriamo possano coincidere nel secondo semestre con la ripartenza dello sport a tutti i livelli".