Spezia Nuoto ai regionali di Loano

Liguria - Si e' svolta il 26 gennaio, presso la piscina comunale di Loano la seconda prova di qualificazione al Campionato Regionale di nuoto C.S.I. – stagione 2020. Durante la prova regionale del circuito di nuoto del CSI LIGURIA organizzata dal Comitato Regionale del CSI LIGURIA, erano in programma le gare di 100 metri dorso, 50 metri stile , 50 metri farfalla 50 metri rana e 200 metri stile libero per tutte le Categorie delle numerose squadre provenienti da tutta la Regione.

Ottime le prestazioni degli atleti partecipanti alla 5° Prova del VII° Circuito Regionale di Nuoto del CSI LIGURIA, che vedeva anche l’assegnazione di punteggi validi per la selezione ai Campionati Nazionali di Nuoto del CSI che si terranno a Lignano Sabbiadoro che si terranno dal 4 al 7 giugno 2020.



La città dellaa Spezia è stata rappresentata dallo Spezia Nuoto ASD, storica società del golfo presente da molti anni nel panorama del nuoto spezzino che da poco ha visto la scomparsa dello storico presidente Nice Merlini. I ragazzi accompagnati alle gare regionali dall'inossidabile Gianluca Borrini (neo presidente ASD) hanno trascorso come in ogni gara una giornata di allegria e sano agonismo sportivo. La finalità dell'associazione sportiva Spezia Nuoto, da poco rinnovata nella compagine direttiva, sarà anzi rimarrà quella della sana competizione sportiva, perchè lo sport assieme alle famiglie ha un ruolo importante nella sviluppo sano e armonico dei nostri ragazzi.

Tra i partecipanti alla gara regionale, per le gare femminili Squitieri Sara, Tammaro Claudia, Macera Nicole, Ricciardia Gaia, Angeli Alice, Squitieri Serena, Mangano Noem, Venditti Elisa, Bonfiglioli Maria Sole, Di Mere Rebecca, Bettahieb Hannen, Garelli Aurora, Chindamo Giulia Sofia. Per i ragazzi Grando Mattia, Nicolini Luca, Franceschini Andrea, Pastorino Mattia, Callegari Luca, Costa Andrea.