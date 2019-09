Shekiladze, meteora aquilotta, riparte dai Dilettanti con il Savona

Liguria - Prima di chiedersi 'ma che fine avrà fatto?', la risposta arriva da Savona. Irakli Shekiladze, meteora aquilotta, è il nuovo centravanti del Savona. A 27 anni il georgiano torna in Italia dopo l'inspiegabile esperienza con la maglia bianca. Strappato a parametro zero al Tuttocuoio nel 2017 - con tanto di conferenza stampa infuocata da parte del suo presidente - per un totale di zero presenze con lo Spezia e una difficile rescissione arrivata dopo il prestito alla Lucchese.

Cresciuto nel settore giovanile del Baia in Georgia passa a vestire la maglia dell'Under19 dell'Empoli con cui esordisce in prima squadra in Coppa Italia segnando all'esordio contro la Fiorentina. In seguito in Serie B veste in 13 occasioni la maglia degli azzurri toscani e una volta quella del Latina. Scende in Serie C al Sud Tirol (11 presenze) per poi esplodere definitivamente al Tuttocuoio dove realizza 16 reti in 60 presenze. Per l'attaccante di Zugdidi quella con in Savona sarà la prima annata nella quarta serie nazionale, sicuramente un lusso per la categoria. Sono invece nove, con una rete, le presenze nella Nazionale Under21 della Georgia.



Guido Lorenzelli