Qui Chiavari, cambia la viabilità in occasione del derby contro lo Spezia

Liguria - Il Comune di Chiavari informa che in occasione della partita di calcio Virtus Entella – Spezia Calcio, che si svolgerà presso lo stadio Comunale di Via Gastaldi il giorno 5 Febbraio alle ore 20.30, saranno in vigore le seguenti limitazioni della sosta e del traffico cittadino.



Come indicato dall’ordinanza n. 3 del Settore VII:

dalle ore 10 del 5 Febbraio fino al termine della manifestazione sportiva è vietata la sosta, con rimozione forzata, nel parcheggio a nord del campo sportivo; accesso e sosta consentita solo ai partecipanti, agli spettatori della squadra ospite e ai veicoli dei servizi tecnici.

dalle ore 16 del 5 Febbraio fino al termine della manifestazione sportiva, è vietata la sosta, con rimozione forzata, in tutto Viale Kasman: accesso e sosta consentiti solo ai partecipanti e agli spettatori della squadra ospite.

A seconda delle necessità collegate all’afflusso e deflusso degli spettatori potrà essere interdetta la circolazione veicolare in Via Bado Giannotto.

Vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli dalle ore 15 del 5/02 fino al termine della manifestazione, comprensivo del deflusso degli spettatori, in Corso Valparaiso tratto levante, Piazza Leonardi, Corso Colombo, largo Ravenna, Via Tito Groppo, Viale Marconi e Viale Kasman; dalle ore 18 del 5/02 la chiusura del traffico veicolare di entrambe le corsie di Viale Kasman, del ponte della Maddalena e, per consentire il transito dei tifosi, di Corso Valparaiso, tratto a levante, Piazza Leonardi, Corso Colombo, largo Ravenna, Via Tito Groppo e Viale Marconi.

Nel periodo di chiusura al traffico di Viale Kasman e del ponte della Maddalena, a causa dei lavori sulla sede stradale che impegnano parte della carreggiata, in Via Piacenza, nel tratto tra via Ugolini e Piazza Sanfront, è consentito il transito veicolare solo con direzione mare monte.

Mentre per la circolazione dei mezzi pubblici ATP si suggerisce alla cittadinanza di contattare direttamente l’azienda trasporti (numero verde 800014808 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30).

In Via Parma viene istituito l’obbligo di svolta a sinistra verso il ponte per San Salvatore di Cogorno per i veicoli provenienti da monte verso mare con esclusione di quelli dei residenti, degli aventi diritto o diretti alle attività commerciali.

Gli organi di Polizia possono predisporre sgomberi e chiusure veicolari in anticipo a quanto previsto dalla presente ordinanza tramite apposita segnaletica stradale.



Inoltre, come indicato dall’ordinanza n. 17 di Anas (inerente alla chiusura temporanea della Starda Statale Via Aurelia dal km 475+100 al km 476+000, per procedere con gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa) si rende noto che le Gallerie di Sant’Anna resteranno chiuse il giorno 5 Febbraio p.v. dalle ore 11 alle ore 17 e il giorno 6 Febbraio dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

Potrà verificarsi, quindi, il giorno 5/02 p.v., presso il casello autostradale di Lavagna, una congestione di traffico veicolare proveniente sia da Sestri Levante che da Via Parma di Chiavari.



Si consiglia infine, se non strettamente necessario, di evitare le seguenti zone congestionate dal traffico: Via Parma a Caperana, casello autostradale di Lavagna e la zona limitrofa allo stadio di Via Gastaldi.

Per qualsiasi informazione inerente alla viabilità, è possibile contattare il comando di Polizia Municipale di Chiavari al numero 0185 365242.