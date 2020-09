Pubblicata la graduatoria del bando Coni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche

Liguria - Chiusa e pubblicata sul sito del Coni Liguria la graduatoria del bando relativa all’assegnazione straordinaria di contributi per le 150 associazioni e società sportive dilettantistiche liguri selezionate dalla commissione esaminatrice del Coni Liguria.



Il bando è stato emesso grazie alla dotazione finanziaria di 150 mila euro di Regione Liguria: le risorse, originariamente stanziate per gli eventi sportivi, erano rimaste a disposizione dell'assessorato allo Sport perché gli eventi non si sono svolti a causa dell’emergenza covid. Da qui la scelta di destinarli al Coni purché potesse con il bando appena chiuso, impiegarli per sostenere le società sportive impegnate in attività giovanili e promozionali.