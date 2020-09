Perin positivo al Covid-19, Napoli-Genoa slitta di tre ore

Liguria - Mattia Perin, portiere del Genoa, è si aggiunge all'elenco dei giocatori di Serie A risultati positivo al covid. "Perin era a casa con qualche linea di febbre da ieri e questa mattina abbiamo saputo che ha contratto la malattia", ha dichiarato stamani mister Maran nella conferenza stampa della vigilia della trasferta di Napoli. La partenza per la Campagnia è stata quindi rinviata perché tutto il gruppo squadra è stato sottoposto ai tamponi e solo in serata riceverà i risultati. Il volo charter, previsto inizialmente per le 15, è stato spostato a domani mattina. Questo il motivo per cui la partita di Napoli avrà inizio alle 18 e non alle 15.