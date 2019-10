Liguria - L'incontro di Serie A tra Sampdoria e Roma, in programma oggi pomeriggio a Marassi alle 15.00, si giocherà regolarmente. Sgombrato il campo dal rischio rinvio a causa delle forti piogge. Formazioni in campo quindi con l'allerta arancione, in attesa di quella rossa che su Genova scatterà alle 20. Le autorità ritengono che le precipitazioni pomeridiane non saranno così impattanti da rendere rischioso per la popolazione lo svolgimento dell'evento sportivo.