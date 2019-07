Liguria in festa per la vittoria del Settebello al Mondiale

Liguria - “Complimenti al Settebello. La nazionale di pallanuoto, campione del mondo, continua a portare lustro e onore allo sport italiano. In vasca oggi tanti campioni che giocano in Liguria, una terra in cui la pallanuoto ha una tradizione unica. Invitiamo con orgoglio i nostri campioni in Regione per festeggiare lo straordinario successo ”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a nome della Giunta, dopo la vittoria della nazionale italiana di pallanuoto ai mondiali in Corea del Sud.