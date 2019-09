La junior spezzina Iris Menchini batte anche le senior

Liguria - Dopo il venerdì dedicato al common training tra le rappresentative regionali della Liguria e della Toscana, sabato il golfo di Sturla i Campionati Regionali di mezzofondo Open e Master. La classifica d’arrivo degli Esordienti (1500 metri) registra la doppietta Crocera Stadium con Luca Profumo davanti a Nicolò Buzzalino. Terza, prima in campo femminile, Ludovica Terlizzi (Genova Nuoto-My Sport). Premi per i primi tre Esordienti 2006 (Buzzalino, Sala e Burlando di Idea Sport) e per i primi tre Esordienti 2007 (Profumo, Zunino del Genova Nuoto-My Sport e Cavalli della Sportiva Sturla). In campo femminile, con Terlizzi, bene anche le 2007 Heinen e Pisa della Sportiva Sturla e tripletta Genova Nuoto tra le 2008 con Sbarbaro, Rossi e Varoli. Il team event vede spuntarla la Crocera davanti a Fratellanza Pontedecimo e Sportiva Sturla.

Nei categoria (3000 metri) si impone la junior Iris Menchini (RN Spezia) davanti a Dania Neri (Andrea Doria) e alla senior Sofia Oliveri della Nuotatori Genovesi. Leader tra le Ragazze è Erica Gaggero dell’Andrea Doria. Lo junior Andrea Filadelli (Idea Sport) precede Filippo Rinaldi (Genova Nuoto-MySport), primo nella categoria Ragazzi (quinto lo sturlino Luca Mazzari). Il team event va alla Toscana davanti a RN Spezia e Nuotatori Genovesi. Tripletta Nuotatori Genovesi tra i Master con Marco Tagliafierro davanti a Filippo Reggiani e Guido Nicora. Prima ligure la compagna di squadra Carla Calcabrini. La classifica per società è firmata da Idea Sport davanti a Sportiva Sturla e Nuotatori Genovesi.