L'Albissola di Colla getta la spugna: "Niente iscrizione, manca lo stadio"

Liguria - La Liguria perde la sua unica rappresentante nel campionato di serie C. L'Albissola 2010 non si iscriverà all'edizione 19/20: dopo un solo anno finisce il sogno dei ceramisti. “Viste le reiterate difficoltà, visto che per Arezzo ci manca l'ok della prefettura, non abbiamo trovato uno stadio per iscrivere l'Albissola 2010 alla serie C", ha annunciato ieri in conferenza stampa il patron Gianpiero Colla. La scorsa stagione era stato il Comunale di Chiavari ad ospitare i ponentini. "Per fare un campionato sempre fuori csa abbiamo sforato il budget di 350mila euro senza fare un centesimo di nero - ha spiegato Colla - E' una sconfitta globale. L'imprenditore mette in conto un investimento sbagliato. Ricominciare è pesante, non sappiamo neanche se faremo ancora qualcosa nel calcio. Noi i denari ce li abbiamo messi".

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile ingresso nella compagine societaria dello Spezia per l'imprenditore piemontese attivo in Francia. "Abbiamo vissuto cose simpatiche e cose molto antipatiche quando si parlava di altre acquisizioni. Con grandissima amarezza arriviamo a questo punto. Noi avevamo dei progetti seri, ma non ci permettono di farli. Ora prenderemo un momento di riflessione, poi magari li andremo a fare da un'altra parte". Mesto il saluto del club tramite Facebook: #Grazieditutto.