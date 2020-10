Il professor Bassetti "designato" dagli arbitri come consulente

Liguria - Il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, nonché docente ordinario di malattie infettive all’Università del capoluogo ligure, è stato nominato componente del modulo bio-medico del settore tecnico dell'Associazione italiana arbitri per la stagione sportiva 2020/2021. La nomina è stata deliberata dal comitato nazionale dell'AIA, considerata la necessità e l’opportunità di integrare il modulo inserendo un associato con elevate competenze scientifiche inerenti la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il professor Bassetti vanta anche una carriera nel mondo arbitrale. Nel 1986, all’età di 16 anni, è diventato arbitro effettivo della sezione di Genova, arrivando ad arbitrare, per quattro stagioni consecutive, la Serie D. Inoltre, per ben quattro anni, ha dato il suo contributo all’AIA in qualità di membro della commissione medica nazionale.