Per il quinto anno di fila la corsa rosa non passerà dalla nostra regione.

Liguria - Snobba ancora la Liguria il Giro d'Italia 2020. La corsa rosa edizione 103, presentata ufficialmente ieri, per il quinto anno consecutivo non toccherà la nostra regione. La partenza è prevista il 9 maggio 2020 da Budapest e le prime due tappe si svolgeranno in Ungheria, solo in seguito lo spostamento in Italia con la carovana che dalla Sicilia risalirà tutto lo stivale, ma sulla costa adriatica. Arrivo come sempre a Milano.