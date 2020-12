Il Crotone batte il Parma e supera il Genoa che adesso è ultimissimo

Liguria - Seconda vittoria casalinga per il Crotone di Giovanni Stroppa. Trascinata dal solito Messias, altra doppietta per lui, la formazione calabrese vince 2-1 contro il Parma e sale a 9 punti di cui sette conquistati nelle ultime tre giornate. Scavalca così Torino e Genoa, atteso questa sera al Picco. Nell'altro anticipo colpaccio della Fiorentina che batte 0-3 una Juventus inguardabile e affossata dall'espulsione di Cuadrado. Polemiche sull'arbitro La Penna che non analizza due episodi piuttosto dubbi nell'area viola.