Ianko Lattarulo si migliora ancora: 10.76 nei 200 piani a Savona

Liguria - Grandi risultati nella velocità per l'Atletica Spezia Duferco nel fine settimana a Savona. Momento d'oro per Ianko Lattarulo, che dopo essersi appropriato del primato provinciale assoluto dei 200 piani nel Meeting di Apertura del 25 aprile al "Montagna", scende di molti scalini e ottiene un'altra grande prestazione sui 100 piani portandosi a 10.76. E' la miglior prestazione provinciale juniores (precedente Lorenzo Richetti 10.98) e seconda assoluta dietro Lorenzo Germano della Ginnastica Levanto, che nel lontano 1994 corse in 10.66 a Genova.

Una dimostrazione di grande forza e di grande classe del ragazzo seguito da Roberta Buonarrico, con una continuità di risultati che promette grandi cose in un futuro molto prossimo. Anche Elena Arena, sempre Atletica Spezia Duferco, avvicina il proprio primato fermando i cronometri su 12.10, vicinissima al 12.06 di pochi giorni orsono. Due certezze per la società spezzina, alla ricerca di un posto nella finale assoluta del Campionati di società serie B che si disputerà i giorni 15 e 16 giugno sulla pista di casa. Appuntamento al quale tutti stanno preparandosi alacremente, gli atleti per la loro parte e i dirigenti dal punto di vista organizzativo. La speranza è di ritrovare i due fra i protagonisti, magari di rincalzo, dei migliori italiani che il prossimo anno si daranno battaglia alla Spezia per i titoli assoluti.