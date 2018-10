Gabriele Volpi dona 250mila euro agli sfollati di Ponte Morandi

Il patron di Spezia e Pro Recco in campo in prima persona.

Liguria - Gabriele Volpi effettuerà un versamento di 250mila euro a favore del comitato degli sfollati di Ponte Morandi a Genova. L'imprenditore, ligure d'adozione e patron dello Spezia Calcio e della Pro Recco, ha preso la decisione di muoversi in prima persona dopo la presentazione dell'evento benefico promosso dalla Federazione Italiana Nuoto alla piscina Sciorba tra Italia e All Stars. E' stata la pallanuoto "ad avere evocato in Volpi il desiderio di sostenere fin dove possibile gli sforzi che il comitato sfollati di Genova sta affrontando per cercare di reagire alla disgrazia subita dopo il crollo del Ponte Morandi e ricominciare una nuova vita sia sociale che professionale", recita una nota. "Così facendo, ritiene di poter offrire un modesto contributo all'appello che proviene forte e costante dagli enti locali nei confronti delle realtà imprenditoriali liguri, con l'auspicio che altri possano condividere, con entusiasmo e in base alle singole disponibilità, questa lodevole iniziativa".