Entella-Spezia, ecco le strade da evitare per arrivare allo stadio

Liguria - In occasione della gara Entella-Spezia, in programma il 26 dicembre, ore 21, il Gruppo Operativo Sicurezza ha deliberato le determinazioni organizzative che seguono:



– divieto di transito dalle ore 18 su entrambi i lati di Viale Kasman Nord e Sud con conseguente chiusura al traffico veicolare anche di Via Bado Giannotto;



– divieto di transito dalle ore 18 in Corso Lavagna con conseguente viabilità alternativa in Via Cesare Battisti;



– divieto di sosta e transito dalle ore 16:30 in Via Gastaldi.



L’accesso in Viale Kasman sarà consentito solo alla tifoseria ospite che potrà disporne quale parcheggio unitamente all’area ciclabile lungo il fiume Entella ed al consueto nel settore Gradinata Nord.