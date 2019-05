Ecco la Tarros più bella: promossa in Serie C Gold!

In gara quattro esce tutta la caratura degli spezzini, Cus Genova rimane sotto di 24 in gara 4. Caluri: "Una lunga cavalcata". Coach Padovan: "Organizzati come pochi".

Liguria - “Ha vinto la squadra che ha dimostrato durante tutto il campionato di essere la più forte”: è raggiante e ne ha tutte le ragioni il presidente Danilo Caluri al termine di gara 4 della finale play-off che finalmente significa per la sua Tarros la promozione in Serie C Gold. Un salto di categoria tentato da anni ed ora diventato realtà. “Il lavoro ci ha premiato - prosegue il patron - voglio ringraziare tutti: i ragazzi, il coach, lo staff, tutta la società e tutti coloro che ci hanno supportato. E' stata una lunga cavalcata, abbiamo perso solo due partite in tutta la stagione, compresa la scorsa proprio contro il Cus. Quella è stata una partita che abbiamo sbagliato, può succedere. Questa di gara 4 e quella di tutte le partite di campionato è la mia Tarros, una squadra fatta di ottimi ragazzi”.



Una grande partita quella con cui la Tarros ha chiuso la stagione, simbolo di quelli che sono stati i suoi punti di forza durante tutto il campionato: determinazione, grinta, umiltà e tanto, tanto lavoro. “Abbiamo lavorato tanto, i ragazzi ci hanno messo grandissimo impegno e tanta volontà – sottolinea coach Andrea Padovan – Voglio ringraziare tutto lo staff che ha lavorato con me e mi ha permesso di preparare i ragazzi al meglio anche dal punto di vista atletico. Grazie, ovviamente, anche a presidente Caluri che mi ha messo a disposizione questo staff e le strutture. Penso che qui ci siano una organizzazione, una impostazione del lavoro ed una programmazione che poche squadre hanno. Sono molto conteno per la società ed i ragazzi, penso che ci meritiamo questo traguardo tanto desiderato e per il quale abbiamo lottato tanto. Credo che anche i nostri tifosi siano molto contenti”. Stavolta è la Tarros ad aver ragione del Cus, stavolta il salto di categoria è fatto, ora un po' di tempo per godersi il risultato e tirare il fiato, poi si comincerà a pensare a questa nuova avventura tanto voluta.





C Silver/M 2018-2019

Playoff - Finale - Gara4



CUS GENOVA - SPEZIA BASKET CLUB 56-80

(serie 1-3)



Spezia Basket Club campione ligure 2018-2019, promossa in C Gold 2019-2020!