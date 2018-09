Due titoli italiani per il Rowing ai Tricolori Società, oro per il 4 senza Liguria al Gp Giovani

Liguria - Grandi emozioni a Ravenna in occasione del Campionato Italiano Società, del Gran Premio Giovani-Trofeo delle Regioni e del Meeting Nazionale Allievi e Cadetti. Quattro titoli italiani per le società liguri, con la doppietta del Rowing Club Genovese .



Il Rowing Club Genovese brilla in occasione del Campionato Italiano Società con i titoli vinti dal doppio Senior di Edoardo Marchetti e Leonardo Bava e dal 4 senza Senior (Lorenzo Keyes, Francesco Squadrone, Edoardo Nizzi, Michele Rebuffo). Terze Tanghetti e D’Epifanio nel 2 senza.



La Canottieri Santo Stefano al Mare festeggia l’ennesima affermazione di Alice Ramella nel singolo Junior primo anno. Titolo anche per la Sportiva Murcarolo nel senza con Benedetta Bellio e Denise Zacco.



L’Elpis Genova conquista l’argento nel 4 di coppia Junior primo anno (Prato, Menessini, De Franchi, Cerruti) e il bronzo nel doppio Senior con Badagliacca e Bergamo. Velocior Spezia seconda nel 4 senza grazie a Federici, Gallotti, Pennucci e Pintus.



Nel Gran Premio Giovani-Trofeo delle Regioni bell’affermazione del 4 senza Cadetti di Lorenzo Caprile (Argus), Riccardo Zurzolo (Rowing Club Genovese), Simone Galtieri e Matteo Battistini (Can. Sampierdarenesi) . Bronzo per il 4 di coppia Cadetti di Palmieri (Argus), Fontanella e Vitiello (Samp) e Feasi (Elpis Genova)



Il Meeting Nazionale Allievi e Cadetti vede la Canottieri Sampierdarenesi salire più volte sul podio. Arrivano l’argento di Samuele Campestre e Giada Bucci, del doppio Fontanella-Galtieri, i bronzi del 4 di coppia Allievi C (Martucci, Santini, Rasore, Reasso), di Viviana Graci, Christian Sechi e Adriano Ferreri Tomassini.



Bene anche l’Elpis Genova con l’oro del 4 di coppia Allievi (Silvatici, Cogliolo, Gilioli, Gromi) il bronzo del 2 senza Cadette Scionico-Luppi e del 2 d coppia Allievi Tintis-Cappanera. Davide e la figlia Raissa Scionico vincono l’ultima gara del programma: l’otto Master.



Rowing Club Genovese a segno con il bronzo di Gabriele Schiavi e del doppio Allievi B2 Barabino-Loiacono. Sale sul podio anche la Sportiva Murcarolo con il bronzo di Guglielmo Melegari. Da segnalare anche il terzo posto del misto Samp-Elpis (Toscano-Loccisano) nel doppio Allievi C.