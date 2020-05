Dentro l'ordinanza, tutte le attività motorie consentite

Non solo corsa e bicicletta, buona parte degli sport individuali è possibile ovviamente entro i confini regionali. Ok agli spostamenti con coresidenti per raggiungere il luogo dell'attività a patto che sia svolta sempre individualmente.

Liguria - Sembra un po' più lontana la gogna verso runners e amanti della corsa all'aria aperta che aveva caratterizzato tutta la fase 1, dividendo l'opinione pubblica. Già con la scorsa ordinanza e adesso con l'ultima versione, ufficializzata ieri, dal presidente della Regione Giovanni Toti, è consentito correre sul suolo pubblico, ovviamente entro i confini regionali. Non è la sola pratica sportiva consentita: anche tiro con l’arco, tiro a volo, bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo, tutte le attività sportive acquatiche individuali come wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, pesca sportiva e ricreativa, vela in singolo, sempre nell’ambito della regione.



Di fatto, comprensibilmente, i grandi assenti sono gli sport di squadra dove sarebbe molto difficile rispettare il distanziamento sociale. Altro aspetto importante che chiariamo una volta per tutte è che sono consentiti gli spostamenti con coresidenti per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria, che poi però va svolta sempre individualmente: quest'ultimo è un dettaglio curioso perché permetterebbe, per fare un esempio, a marito e moglie di prendere la macchina e attraversare insieme tutta la provincia per poi tornare distanziati nello svolgimento della pratica sportiva. Probabilmente il senso è quello di dare un esempio e non favorire imitazioni da parte di chi congiunto non è.