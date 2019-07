Da Carlet a Caverzan, l'Ospedaletti è un amarcord aquilotto

Liguria - Da un ex centravanti dello Spezia Calcio, Alan Carlet con cui gli "orange" hanno vinto il Girone A di Promozione venendo promossi in Eccellenza, ad un ex trequartista degli aquilotti. Il neo allenatore dell'Ospedaletti sarà infatti mister Andrea Caverzan. Nell'ultima stagione il tecnico ha guidato, sempre in Eccellenza, il Finale vincendo la Coppa Italia d'Eccellenza della Liguria, mentre in precedenza lo si ricorda per le pluriennali esperienze con Ventimiglia e Imperia. Il classe '68, oltre alla maglia aquilotta, ha avuto una grandissima carriera professionistica alle spalle indossando maglie quali quelle di Udinese, Juventus, Venezia, Casale, Treviso, Ternana, Cittadella e Padova. Soprannominato "Giotto" per la precisione del piede sinistro ha chiuso la carriera in Serie D nel Fo.Ce. Vara.



Guido Lorenzelli