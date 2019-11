DR Ferroviaria in trasferta a Cogoleto

Liguria - In un campionato numericamente “dominato” dalle società piemontesi, ben tredici squadre su un totale di quindici suddivise nei due gironi della C2 territoriale ligure-piemontese, spicca il “derby” di domenica prossima 17 novembre tra le “Vespe” di Cogoleto e “gli aquilotti” della Dr Ferroviaria Spezia. Le due società sono infatti le uniche formazioni liguri iscritte al campionato. Non rappresenta però certo una novità la sfida tra le due società. Le squadre si sono affrontate molto spesso in passato sia in test amichevoli che in gare di campionato. Il primo match tra cogoletesi e spezzini risale al 24 settembre 2006 in amichevole pre campionato vinta dagli aquilotti per 29 a 19, l'ultima sfida è andata in scena nella stagione 2015-2016 in serie C1 (gara di ritorno) dove a prevalere furono “le Vespe”, per 42 a 27; uno squadrone il Cogoleto di quell'anno che vinse il campionato approdando in serie B. In mezzo tante altre sfide quasi tutte molto combattute. Le due squadre si sono incontrate diciassette volte, 10 sono state le vittorie del Cogoleto, 5 quelle degli spezzini, due i pareggi. In questa prima fase del campionato gli aquilotti hanno sempre vinto e convinto. Tre gare, tre vittorie tutte con bonus offensivo: 40 a 22 sul Cus Piemonte, mete di Sturlese (2), Mazzanti (2), Hall e Vergassola più 5 trasf. e 1 c.p. di Gabrielli , 50 a 7 sulle Tre Rose di Casale con mete di Vergassola (4), Trivelli (2) e Sturlese più 6 trasf. e 1 c.p. Di Gabrielli, e 27 a 13 sul Tortona con mete di Gelati, Vergassola, Hall e Mazzanti più 2 trasf. e 1 c.p. di Gabrielli. Più complicato l'avvio di campionato del Cogoleto che è una formazione di ottimo spessore tecnico che avendo però al momento un limitato parco giocatori, ha dovuto subire due sconfitte onorevolissime con Tortona (38-23) e Cus Piemonte (31-22), per altro disputando entrambe le gare in inferiorità numerica e quindi senza la possibilità di effettuare cambi, fatto che mette ancora più in evidenza le potenzialità della squadra. Nonostante i risultati fin qui ottenuti dalle due squadre e la classifica che vede Cogoleto fanalino di coda, la gara di domenica si presenta quanto mai aperta. Entrambe le squadre saranno desiderose di aggiudicarsi il match, gli “aquilotti” spezzini per continuare la striscia positiva di risultati e puntare ancora più in alto e le “vespe” di Cogoleto per iniziare a mettere punti in classifica. Sarà certamente una bella e appassionante sfida.

Prima sconfitta stagionale e casalinga per l'under 14 dello Spezia Rugby contro i coetanei del Cogoleto. Partono in sordina gli aquilotti di Mariano e Paolo Vergassola che a pochi minuti dall’inizio del match si trovano sotto di due mete col punteggio di 0 a 12 a favore degli ospiti, poi cominciano a macinare gioco e dapprima raggiungono e poi superano gli avversari chiudendo la prima fase di gioco in vantaggio per 14 a 12 grazie anche alla maggior precisione nelle trasformazioni. Nel secondo tempo, nonostante la tenacia degli aquilotti, il Cogoleto mostra una migliore organizzazione del gioco e una buona abilità nel far girare la palla, situazione che premia le “Vespe” che vincono la gara per 33 a 19. Soddisfazione per il Club spezzino per aver comunque schierato nelle proprie file anche giocatori neotesserati e due debuttanti assoluti.

Formazione Under 14: Nestor Gualpa, Lorenzo Becchetti, Giovanni Vergassola, Jivon Giarelli, Giacomo Macchio, Leonardo Piscopo, Luca Mordacci, Giovanni Farina, Kevin Greco, Luca Moroni, Samuele Bocchia, Carlo Alberto Rouby, Federico Moggia, Matteo Novelli, Pietro Bernabei, Damiano Sanfedele, Andrea Pardi, Lorenzo Tonelli, Leonardo Lagomarsini, Davide G.S. Vignali, Ioan A. Dobrota.



Bella e combattuta vittoria per la franchigia FTGI Ligues 1 Under 18 che domenica a Recco supera il Collegno per 35 a 17 e conquista il punto bonus, gli aquilotti convocati Brancaleone, Fabbri, Mordacci e Valentia.

Altri risultati: Ftgi Ligues1 – Collegno 35/17, Rivoli – Ivrea 6/8, San Mauro – Biella 0/22, Moncalieri – Amatori Novara 12/55-

Classifica U18: Ivrea punti 17, Rivoli e Biella 16, Ligues1 (*) e Novara 10, San Mauro (*) 5, Collegno e Moncalieri 1950 0.

(*) = da recuperare.



Vittoriosa anche la Franchigia Ligues 1 Under 16 che nella giornata di recupero supera le Province dell’Ovest per 50 a 7 e punto bonus anche per loro. Convocati: Bellè, Rolla e Prosperi.

Classifica U16: CUS Genova punti 19, Ligues1 15, Amatori Genova 11, Union Riviera 5, Province dell’Ovest 0.





Il programma del fine settimana vedrà scendere in campo sabato 16 novembre il propaganda Under 6 a Livorno, la Under 12 Rugby Spezia alle ore 15,00 nel raggruppamento organizzato a Recco.

La Under 18 domenica 17 novembre alle ore 12,30 si confronterà in trasferta con l’Amatori Novara Rugby, mentre la Prima Squadra Dr Ferroviaria Spezia, alle ore 14,30 come già detto derby a Cogoleto con le “Vespe”.