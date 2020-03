Covid19, anche il rugby si ferma

Liguria - Questo Comitato, facendo seguito al Comunicato Federale “Covid19 e attività nazionale" del 2 Marzo scorso, considerate le nuove delibere emanate dalla Regione Liguria il 3 Marzo, dispone la sospensione di tutta l’attività rugbystica nel nostro territorio fino a Domenica 8 Marzo 2020 compresa. Pertanto sono sospese fino a Domenica 8 Marzo 2020 comprese: tutte le gare dei Campionati di Serie C2, Under 18 e Under 16 dei campionati gestiti dal CR Ligure, le gare della categoria Under 14 e i raggruppamenti delle categorie Under 12/10/8/6 gestiti dal Cr Ligure, le attività di allenamento e di rappresentativa del CR Ligure · Tutte le attività amatoriali e le gare amichevoli, l’attività didattica Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati successivamente in linea con le indicazioni delle Autorità competenti.