Coronavirus, migliora il dirigente dell'Entella

Liguria - Sono in costante miglioramento le condizioni del dirigente dell'Entella risultato positivo nelle scorse settimane al Coronavirus: lo ha annunciato la stessa società in una nota che ha aggiunto come nei prossimi giorni verrà sottoposto ad un nuovo tampone. Il club ricorda che l’attività e’ stata sospesa a data da destinarsi e la ripresa avverrà dopo aver preso in esame i nuovi possibili provvedimenti governativi e la situazione generale.