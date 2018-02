Coppa Davis in Liguria, ora è ufficiale

Liguria - Ora è ufficiale. I quarti di finale di Coppa Davis, l’Italia li giocherà in Liguria. L’investitura è arrivata a caldo, da parte del presidente della Federtennis Angelo Binaghi, appena Fabio Fognini ha messo a segno il punto vincente sul veloce indoor della Takaya Arena di Morioka.



Il 30enne di Arma di Taggia ha portato il punto della vittoria contro Yuichi Sugita nel match fra i numeri uno delle due squadre (3-6 6-1 3-6 7-6(6) 7-5). Un Fognini gladiatorio, come lo ha definito il CT Corrado Barazzutti, che in 4 ore e 8 minuti, ha salvato un match point nel tie-break del quarto set e poi ha certificato l’approdo a Genova della Coppa Davis. Insomma Fognini porta la Coppa a casa.



“E’ bello che sia stato il presidente ad annunciare a caldo l’assegnazione della Coppa Davis alla nostra regione”, sottolinea Andrea Fossati, numero uno del comitato ligure della Federtennis. “E’ una grande opportunità che ci permetterà di valorizzare il nostro movimento tennistico e l’intero territorio ligure. Rinnovo il mio ringraziamento all’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo e a tutte le istituzioni che hanno accolto il nostro invito e soprattutto a My Tennis, l’associazione che ogni anno promuove l’Aon Open Challenger a Valletta Cambiaso e che anche questa volta è scesa in campo per organizzare questo importante evento”.



Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 6 all’8 aprile, sulla terra rossa dello Stadio “Beppe Croce” di Valletta Cambiaso gli azzurri sfideranno con tutta probabilità i campioni del mondo della Francia, manca solo la matematica per i transalpini, in vantaggio sull’Olanda.



“Siamo davvero felici per questa conquista – conferma Ilaria Cavo – frutto ancora una volta di un ottimo gioco di squadra in cui Regione Liguria si è impegnata da subito con grande convinzione. La Coppa Davis a Genova è un ulteriore tassello che va ad arricchire una Primavera ricca di eventi eccezionali, da Euroflora alla Final Eight di pallanuoto”.



Genova ritrova quindi la Coppa Davis. L’ultima volta, nel 2009, sulla terra rossa del Campo Beppe Croce scese in campo Roger Federer nella sfida tra Italia e Svizzera. Otto anni dopo ecco un’altra sfida di altissimo livello con la doppia soddisfazione per la Liguria di vedere in campo Fabio Fognini, leader degli azzurri e alfiere del tennis ligure nel mondo.