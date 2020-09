Consiglio regionale Fip, Bennati confermato presidente

Liguria - Nella giornata di domenica 6 settembre si sono svolte all'interno della Casa delle Federazioni di Viale Padre Santo a Genova le elezioni per il rinnovo delle cariche nel Comitato Regionale Liguria per quanto riguarda il quadriennio 2021/24. Elezioni alle quali hanno partecipato, tra i votanti, 46 società sulle 73 aventi diritto. Il tutto con la presenza di Antonio Micillo, presidente del Comitato Regionale del CONI in qualità di presidente dell'assemblea.



Per quanto riguarda la carica di presidente è stato riconfermato Alberto Bennati, già alla guida del Comitato nel precedente mandato: per lui 44 voti. Il nuovo Consiglio sarà invece composto da Giuseppe Gonella, Stefano Dellacasa (38 voti), Danilo Caluri e Gino Bedini (31 voti).



"Ringrazio le Società Liguri - ha dichiarato Bennati - per la fiducia che hanno accordato a me e al nuovo Consiglio Direttivo. Ci attendono mesi difficili in cui dovremo impegnarci a fondo per garantire la ripartenza dell’attività di base in sicurezza non disperdendo quanto costruito in questi anni sul territorio dalle nostre Affiliate".



Un pensiero anche ad un tema importante come quello dell'impiantistica: «Un tema fondamentale, sia per l'attività di vertice sia di base, con l'auspicio che nei prossimi anni venga incrementata e migliorata l'offerta di impianti in Liguria».



Per quanto riguarda invece l'elezione per il Delegato delle Società partecipanti ai Campionati Regionali all'Assemblea Nazionale di Roma, in programma il 13 novembre, la scelta dei votanti è ricaduta di Antonella Traversa, la quale ha ricevuto 43 voti.



"Antonella Traversa ci rappresenterà al meglio all'Assemblea Nazionale di Roma in programma il 13 novembre - ha affermato Bennati - in cui dovrà essere rinnovato il Consiglio Federale ed eletto il Presidente Federale per il quadriennio 2021/24".



Nella giornata di sabato si sono anche svolte le elezioni per i Delegati Tecnici e Atleti Dilettanti per l'Assemblea Nazionale di Roma. Hanno partecipato zero atleti, mentre in riferimento ai tecnici Caputo ha riportato 5 voti, mentre Jacomuzzi e Schiavi ne hanno riportati 3.