Carlo Rosiello al vertice di Fidal Liguria

Liguria - Carlo Rosiello è il nuovo presidente di Fidal Liguria con un totale di 1562 voti. Le società rappresentate, fra quelle affiliate aventi diritto al voto, sono state 36 per complessivi 1572 voti nell’assemblea che si è svolta a Genova, nella sala conferenze di Bi.Bi. Service. Faranno parte del nuovo consiglio regionale Riccardo Artesi (1290 voti), Daniele Neri (1110), Massimiliano Mulas (929), Luca Salvatore Romano (739), Luisa Pareto (463), Alessandro Basso (455). Non eletti Bruno Michieli (383), Benedetta Dal Bianco (346), Stefano Freccero (172) e Luciano Costa (123). Per la carica di revisore dei conti è stato eletto l’unico candidato, Oscar Bazzotti.