BB Competition nella top ten dello slalom Chiavari-Levi

Liguria - Una decima posizione assoluta ed il primato tra le vetture di Gruppo N: questo il resoconto del fine settimana motoristico analizzato, con soddisfazione, da BB Competition. La scuderia spezzina si è infatti congedata dall’asfalto dello slalom “Chiavari-Levi” confermando le aspettative della vigilia. Un appuntamento, quello andato in scena nella provincia di Genova, avviato con un problema al cambio della Peugeot 205 Gruppo Speciale di Luca Raspini, particolare che ha causato un’uscita di strada e che ha costretto il team assistenza agli straordinari per permettere al pilota spezzino di prendere parte alla seconda manche di gara. Uno sforzo, quello dei tecnici, premiato dalla decima posizione assoluta finale conquistata dal driver portacolori, risultato che - con la vittoria del Gruppo N di Pietro Bancalari - ha garantito alla scuderia ligure un risultato globale altamente soddisfacente.



Seconda posizione nella N2000 per Mirco Martinetti, su Renault Clio Williams, alle spalle del leader Pietro Bancalari. Sfortunato epilogo per Stefano Iani, con la Honda Civic protagonista di una “toccata” che lo ha costretto alla resa, ad una settimana dalle buone sensazioni destate dall’utilizzo della vettura al Rally di Casciana Terme.



Soddisfazioni anche dagli sterrati del Rally Adriatico con Simona Righetti compartecipe della settima posizione di classe R2B conquistata da Simone Baroncelli, su Peugeot 208 R2B. Una condotta crescente, quella dell’equipaggio, “a punti” in una gara dalla doppia validità, Campionato Italiano Rally Terra e Raceday Rally Terra, serie inaugurata proprio dalle strade della provincia di Macerata. Nel prossimo appuntamento - il Rallye Sanremo in programma nel fine settimana - a rappresentare BB Competition sarà Massimo Moriconi, “alle note” del pilota Giacomo Martinelli nella “Renault Clio Trophy Italia”, serie riservata alle nuove Renault Clio Rally V.