Attacco a Renzi su Facebook con l'account Virtus Entella, la società prende le distanze

Liguria - "Qualche ora fa il profilo ufficiale della Virtus Entella è stato usato per commentare la pagina ufficiale di un politico italiano. Stiamo lavorando per capire come può essere accaduto.

L’Entella è una società sportiva, e come tale rispetta le idee di tutti. Per questo non si presterà mai a strumentalizzazioni politiche. Non ha mai espresso né esprimerà in futuro alcun commento politico e prende categoricamente le distanze da quanto scritto.

Nei prossimi giorni, chiariti i termini dell’incidente, il club si riserva di adire eventualmente le vie legali per tutelare la propria immagine". Con questo comunicato stampa la società ligure interviene dopo la comparsa su Facebook di un commento canzonatorio nei confronti di Matteo Renzi a firma dell'account ufficiale Virtus Entella.