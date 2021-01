Andrea Doria e Sampierdarenese, le antenate che frequentavano il Picco

Liguria - Lunedì il primo incrocio tra Spezia e Sampdoria in campionato. Una delle squadre più vicine geograficamente è anche l'unica che non è mai scesa al Picco per giocarsi qualcosa che non fosse un'amichevole. Il fatto è che negli anni Venti e Trenta, quando i bianchi incrociarono tante delle protagoniste di questa massima categoria, la Sampdoria non esisteva. Nata infatti nel 1946 per fusione tra l'Andrea Doria e la Sampierdarenese, le antenate che invece con lo Spezia hanno condiviso quegli anni pionieristici del calcio professionistico.

Con l'Andrea Doria, che giocava in maglia a quarti bianca e blu, c'è innanzitutto la partita del campionato di Prima Divisione Nord 1921/22: 2-0 per gli aquilotti con gol di Gino Rossetti e Morando. Il tecnico Maggiani mandò in campo Latella, Caiti, Maggiani, Cassanelli, Bergamino II, Palmia, Morando, Rosetti II, Lodola ,Rossetti I e, Calzolari I. Ancora vittoria aquilotta nel 1924 (1-0), in quello che fu il secondo incrocio nella neonata Prima Divisione Nazionale.



Nel 1927 c'è una prima fusione tra Sampierdarenese e Andrea Doria che dà vita al club La Dominante, che aveva curiosamente la seconda maglia uguale alla prima aquilotta (casacca bianca, pantaloncini neri). Con questa lo Spezia gioca nella serie B 1929/30, la prima a girone unico, una partita finita 3-3. L'anno seguente il club cambia denominazione in Liguria, fa in tempo a passare dal Picco per perdere 2-1 nel 1930 e si scioglie. Rinascono quindi sia l'Andrea Doria che la Sampierdarenese. In maglia bianca con striscia rossa e nera, questa nel 1932 arriva in serie B e viene sconfitta nel Golfo dei Poeti per 2-0. L'anno dopo Spezia-Sampierdarenese inaugura il campionato di entrambe con uno 0-0, ma fine stagione esultano i genovesi per la promozione in serie A.

L'Andrea Doria invece lotta nelle serie inferiori, lo raggiunge lo Spezia nel 1936 in serie C e lo batte per 3-1 ottenendo la promozione dopo lo spareggio contro la Sanremese. Nel 1940 la Sampierdarenese, a sua volta ribattezzata Liguria dopo la fusione con Corniglianese e Rivarolese, torna in serie B e il Picco cade per la prima volta: 1-4 e ritorno in serie A. Dal 1946 nasce infine la Sampdoria e non ci saranno più incroci.